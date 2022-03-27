طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتوقف الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارا مع استمرار البرودة ليلا خلال بداية فصل الربيع، مع توقف الأمطار وهدوء الرياح نسبيا عما كانت عليه الأسبوع الماضي والذي شهد برودة شديدة وصلت إلى حد الصقيع وتساقط الأمطار بغزارة وصلت إلى تساقط حبات البرد والثلج على المحافظة خلال شهر مارس الجاري.

طقس الإسكندرية اليوم الأحد

وسجلت الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم الأحد، 19 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو مترا في الساعة، وتوقفت الأمطار مع وجود توقعات بتساقطها خلال اليومين المقبلين، مع وصول درجة الرطوبة إلى 62%، حيث يسود طقس مشمس في أغلب الأوقات على المحافظة.

«صرف الإسكندرية»: تعاملنا بسرعة مع النوة العجوزة

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة تمكنت من التعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة منذ أيام خلال نوة العجوزة، وتم التعامل السريع مع الأمطار وسحب المياه من الشوارع حتى مع تساقط الثلج وحبات البرد في الشوارع.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه وفقاً لتوقعات الأرصاد تشهد المحافظة استقرارا نسبيا في حالة الأمطار، حيث توقفت خلال الأسبوع الجاري، ولكن يتم المتابعة اليومية مع هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي نوة، إضافة إلى الاستمرار في عملية تنظيف الشوارع ومصبات الكورنيش والشنانيش وكافة المطابق، وذلك لمنع أي تراكمات في الشوارع.

وأكد أن هناك مشاريع تم الانتهاء منها وأخرى في المراحل الأخيرة، والتي تخدم المحافظة وتسبب إنهاء جميع مشاكلها في موسم الأمطار المقبل، خاصة في الأماكن المحرومة من خدمات الصرف الصحي.