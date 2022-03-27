بدء حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل.. وشرطان أساسيان يجب توافرهما

حجز الوحدات السكنية.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، تزامنًا مع استمرار حجز شقق مشروعات الإسكان المتوسط، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل عدد من المحافظات والمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

حجز الوحدات السكنية

ووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتم حجز الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي: «سكن مصر، دار مصر، جنة»، إلكترونيًا، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان له، أن هناك شرطين لحجز الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهما أن يكون العميل المتقدم لحجز الوحدات السكنية، قد قام بسداد مقدم جدية الحجز، الخاص بالوحدات السكنية المطروحة، والشرط الثاني هو أن يكون العميل قد قام بالتسجيل الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، على الموقع الإلكتروني.

خطوات حجز الوحدات السكنية

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تتمثل خطوات حجز الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، في:

أولًا: قيام العميل الراغب في حجز الوحدات السكنية بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثانيًا: الضغط على حجز الوحدات السكنية.

ثالثًا: الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

رابعًا: الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

خامسًا: الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

سادسًا: اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

سابعًا: اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

ثامنًا: الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.