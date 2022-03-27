حجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل اليوم.. ونصيحة هامة من «الإسكان»

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، اليوم الأحد، استقبال العملاء المتقدمين لحجز شقق «جنة»، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الاثنين الموافق 28 مارس الجارى.

شقق جنة لمتوسطي الدخل

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي له، على أن تلك المرحلة، تخص فقط المواطنين من متوسطي الدخل، الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، الخاص بشقق جنة، وقيمته 80 ألف جنيه، وقاموا بعملية التسجيل الإلكتروني، ورفع مستندات الحجز الخاصة بهم، خلال الفترة الماضية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات حجز شقق جنة، لمتوسطي الدخل، وفقا لما صدر في بيان لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز شقق جنة لمتوسطي الدخل

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له.

3- تأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha.

4- كتابة كود الوحدة الخاصة به.

5- الضغط على إرسال.

6- ستظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

وتتمثل المدن المتاح بشقق جنة في: «مدينة القاهرة الجديدة، مدينة المنيا الجديدة، مدينة العبور، مدينة الشروق، مدينة 6 أكتوبر»، وذلك بمساحات تصل إلى 151 مترا مربعا.

كما نوه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على العملاء المتقدمين لحجز شقق جنة، أنه في حالة عدم القدرة على الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، وإتمام عملية الحجز، يتوجب على العميل أن يقوم بتحديث الصفحة بصورة مستمرة أكثر من مرة (Refresh)، وذلك عبر الضغط على (Ctrl+f5) أو الضغط على (f5).