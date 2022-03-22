تنتهى اليوم.. آخر فرصة لحجز وحدات «سكن مصر» بتقسيط 30 سنة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر منشور على الصفحة الرسمية للصندوق، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه سيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية، الجاهزة للتسليم الفوري، المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، فى مشروع «سكن مصر» يومى 21 و22 مارس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

على أن يكون آخر موعد لحجز وحدات «سكن مصر»، اليوم الموافق 22 مارس، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

وتختص هذه المرحلة، بالمواطنين من متوسطي الدخل، الذين قاموا بسداد مقدم جدية حجز وحدات سكن مصر، وهو 40 ألف جنيه، وقاموا بالتسجيل الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري الإلكتروني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز المرحلة الأولى لوحدات «سكن مصر»، وفقا لما صدر فى بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات حجز وحدات «سكن مصر»

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر».

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.

وجدير بالذكر أن وحدات سكن مصر، تعد واحدة من مشروعات الإسكان المتوسط، التى قامت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل عدد من المدن الجديدة، على مستوى المحافظات، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، ونظام تقسيط يصل إلى 30 عاما.