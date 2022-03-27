«الدفاع الروسية»: تدمير 300 طائرة وأكثر من 1600 وحدة مركبات أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنّ عناصر الجيش الروسي تمكنت من تدمير نحو 300 طائرة من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية وتابعت "الدفاع الروسية" أنّه تم أيضاً تدمير أكثر من 1600 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية منذ بدء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

واشنطن تبحث تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ واشنطن أبرومت اتفاقاً مع الأوروبيين لإيجاد سبل لتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، جاء ذلك عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بيع الغاز بالروبل الروسي للدول التي وصفها بـ"غير الصديقة"، وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.