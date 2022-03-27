صرف مرتبات أبريل 2022 بالزيادات على مدار 4 أيام

يترقب العاملون والموظفون بالجهاز الإداري للدولة الموزعون على أكثر من 66 وزارة وجهة وإدارة وهيئة حكومية صرف مرتبات شهر إبريل المقبل بعد زيادتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعد تكليفات رئاسية صدرت في شهر يناير الماضي تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 300 جنيه لتصل إلى 2700 جنيه في شهر إبريل المقبل.

5 ملايين موظف وعامل يصرفون المرتبات على 4 أيام

وبكرت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات والحوافز والعلاوات الدورية والخاصة لتصرف مرتبات إبريل 2022، متضمنة تلك الزيادات بدلا من تطبيق الزيادة في مرتبات شهر يوليو المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بعد موجات التضخم العالمية التي تركت أثرها على الأسعار المحلية منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير الماضي.

وينتظر 5 ملايين موظف وعامل بوزارات الصحة والسكان والداخلية والخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والأسكان والكهرباء والري والزراعة صرف مرتبات شهر إبريل المقبل على مدار 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية خلال الشهر الحالي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022 لتبدأ مواعيد الصرف يوم الأربعاء الموافق لـ 20 إبريل 2022 بـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية ثم يوم الخميس الموافق لـ 21 إبريل المقبل بـ 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية وبحسب الكتاب الدوري تتوقف الجهات التابعة لـ"الجهاز الإداري للدولة" عن صرف مرتبات إبريل يومي الجمعة 22 إبريل والسبت 23 إبريل بسبب الراحات الأسبوعية ثم تعاود الصرف من جديد على مدار يومي الثلاثاء 26 إبريل 2022 ثم يوم الأربعاء الموافق لـ 27 إبريل المقبل لكافة العاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية.

وأهاب الكتاب الدوري بكافة الجهات الإداري بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان