شبيهة مايان السيد بالهند.. معلومات عن الممثلة «نيتي تايلور»

شاركت الفنانة الهندية نيتي تايلور، مقطع فيديو جديد لها، يظهر من خلاله وجه الشبه الكبير بينها وبين المصرية مايان السيد، خاصة هناك تقارب في العمر أيضا، حيث تبلغ نيتي من العمر 27 عاما، بينما مايان 24، وهناك فارق 3 أعوام فقط بينهما.

معلومات عن الهندية نيتي تايلور شبيهة مايان السيد

نيتي تايلور من مواليد عام 1997، وتبلغ من العمر 27 عاما، بدأت بالدراما الهندية في سن صغير منذ مشاركتها عام 2009 في مسلسل «Pyaar Ka Bandhan».

وشاركت نيتي تايلوار مع العديد من نجوم الدراما الهندية من بينهم زين إمام، و بطل مسلسل «لكنه لي» بارث سامتان.

أكثر أعمال نيتي تايلوار شهرة بالوطن العربي

لكن بسبب امتلاك نيتي ملامح تبدو بسن أصغر فرصتها بالخوض بالتجارب الرومانسية قليلة بالرغم من جمالها، لكن مازالت تبدو كشابة بسن مراهقة بسبب ملامحها الطفولية والتي تسعى نيتي دائما ان تتفداها وتضع ميكاب يكبر من عمرها.

ومن أكثر أعمال نيتي تايلوار شهرة بالوطن العربي، مشاركتها في مسلسل «للعشق جنون»، مع ناكول ميهتا الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية الهندية الشهيرة بالوطن العربي، والتي استمر عرضه لأكثر من 4 أعوام متتالية.

ولم يكن فارق العمر بين نيتي ومايان كبير، فقط الأولى تكبر الأخيرة بثلاث أعوام، لكنهما يبدوان بنفس العمر.

كما ان نيتي تايلوار، شبيهة مايان السيد يعلم متابعينها ومتابعين الدراما الهندية من الجمهور العربي أنها أيضا تمتلك نفس روح مايان السيد، بالشقاوة والمرح والتصوير والقيام بالتصرفات الطفولية و العفوية التي تقوم بها مايان بالتفاعل مع جمهورها.

لم يكن الشبه بين مايان السيد ونيتي تايلوار هو الشبه الأول بين نجمتان من مصر والهند، بل سردت الوطن من قبل تقرير شامل عن وجه الشبه بين العديد من نجوم الفن المصري والهندي.