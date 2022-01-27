منة عرفة: لم أشعر بالغيرة من مايان السيد.. ولا أهتم بـ«البطولة»

علقت الفنانة منة عرفة على تصدرها الترند من حين لآخر بسبب تصريحاتها الجريئة وانفصالها وعودتها لخطيبها محمود المهدي خلال 48 ساعة، قائلة: «أنا مش عاملة دوشة خالص، الناس ظلميني جدًا، وبيضايقني كلام الناس عن حياتي الشخصية بعد ما انشغلت عن الشغل بس مؤخرا بعد مسلسل (إلا أنا)، والدور اللي عملته وعجب الناس وبقيت معملش مشاكل كتير».

كل واحد في مسلسل «إلا أنا» بطل في دوره

وردت «عرفة»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، عن حديث البعض بأنها ظهرت في مسلسل «إلا أنا» كدور ثانِ، بينما بطلة العمل هي الفنانة مايان السيد، قائلة: «جالي تعليقات على بوست، هو مفيش حاجة اسمها دور أول وتاني وبطلة، كل واحد في المسلسل بطل في دوره».

معنديش نفسنة أو غيرة من أي ممثلة

وواصلت: «من ساعة ما بدأت اشتغل عمر ما كان عندي غيرة أو أنفسن من ممثل أو ممثلة، ده يمكن عشان ربنا بيكرمني في الدور اللي بمثله، لكن فيه غيرة محمودة وصحية إني أقول ليه مكنش في الدور ده، بس ده ممكن يكون تقصير مني، لازم أكون صريحة وصادقة مع نفسي».

لا أهتم بأن يكون اسمي الأول أو أكون البطلة

وتابعت الفنانة منة عرفة: «مايان السيد مكنش ينفع تطلع تمثل لوحدها من غير صاحبة أو أم أو حبيب، وأنا بردو مينفعش أمثل لوحدي، كل الأدوار بتمثل بعض، ودي اسمها بطولة جماعية، كل واحد بطل في دوره، وكل واحد الناس حبته في دوره، أنا بحب مايان أوي ومبسوطة إني اشتغلت معاها، الدنيا دلوقتي مبقتش فكرة إن أنا لازم أكون البطل أو اسمي الأول أنا عمري ما بهتم بالحاجات دي».