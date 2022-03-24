«التضامن»: فصل 22 سائق «باص مدرسة» يتعاطون الحشيش والترامادول

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 3551 سائق حافلة مدرسية، وتبين تعاطى 22 سائقا، للمواد المخدرة «حشيش وترامادول»، وذلك وفق تقرير عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، خلال شهر من الفصل الدراسي الحالي.

وأكدت «القباج» وفق بيان لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

وأشارت إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

تكثيف الحملات للكشف على سائقي المدارس

‬‏من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة، مشيرا إلى انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ 0.6% بعدما كانت 12% في العام 2015.

تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة

وتستهدف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضًا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

إخطار التربية والتعليم بنتائج العينات

ولفت «عثمان» إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر، وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬‏‪

وأشار إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬‏‪ ‬‫

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ذلك يأتي أيضا مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين «موظفين، عمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة.

ولفت إلى أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان.