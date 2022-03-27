«التموين»: المصريون يستهلكون طعاما بـ80 مليار جنيه في شهر رمضان

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن أسعار السلع الغذائية لن تزيد خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك عدة مبادرات من خلال وزارت التموين والداخلية والزراعة والقوات المسلحة، بما يقرب من 200 شادر على مستوى الجمهورية و8000 منفذ لتقديم السلع الأساسية بأسعار أقل من القطاع الخاص بنسب تتراوح من 20 إلى 30%.

وأوضح «عشماوي» خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن الموردين والعارضين والمصنعين والشركاء في الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات كانوا على نفس القدر من التفاهم، وتمكنوا جميعا من توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة تعادل الأسعار ماقبل التضخم.

استهلاك المصريين خلال رمضان يزيد بنسبة 50%

وأشار «عشماوي» إلى أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تصل إلى 50% عن باقي شهور السنة، وأن متوسط الاستهلاك الشهري للمصريين في الطعام يصل إلى 50 مليار جنيه شهريا، وفي شهر رمضان نصل إلى 75 أو 80 مليار جنيه بالرغم أنه من المفترض أن يقتصر الاستهلاك، لكن يحدث العكس مع تنوع الأصناف على المائدة المصرية وزيادة المخزون من المواد الغذائية.

معارض «أهلا رمضان» تعمل قبل موعدها المعتاد

وأضاف «عشماوي» أن الدولة المصرية بما لديها من قوة وأذرع وسلاسل إمداد قوية قامت بزيادة المعروض في الأسواق على مستوى الـ27 محافظة، وافتتح منذ يومين رئيس الوزراء معرض أهلا رمضان الذي بدأ قبل موعده الدوري المعتاد لمساعدة الأسر المصرية على توفير احتياجاتها.

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة، على أن المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية تصل إلى 40 ألف منفذ بينهم البدالين التموينين ومنافذ الشركة القفابضة وجمعيتي، بالإضافة لوجود منافذ القطاع الخاص، لافتا لوجود فروقات سعرية بين المنفذ الحكومي والقطاع الخاص.