ويجز لجمهوره: «شوفولي شغلانة تبدأ بعد الساعة 12»

ظهر مطرب الراب الشهير ويجز، خلال مقطع فيديو شاركه مع جمهوره، عبر خاصية «استوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، طالبًا من متابعيه البحث عن عمل آخر له غير التمثيل؛ بشرط أن يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة.

وقال المطرب ويجز: «أنا بجد مكنتش عارف أن الممثلين بيصحوا 6 أو 7 الصبح، أنا عايز أغير وأشتغل حاجة تانية؛ أي حاجة بتبدأ بعد الساعة 12».

آخر ظهور لمطرب الراب ويجز

يذكر أن ويجز، خطف الأنظار بإطلالاته المختلفة، التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك خلال مشاركته ضمن حفلات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد.

أغنية «البخت» لـ ويجز

كما تصدرت أغنية «البخت»، لمطرب الراب ويجز، موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، منذ طرحها في 26 فبراير الماضي.

أغنية «البخت» لـ ويجز تتخطى حاجز الـ39 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «البخت»، نسبة مشاهدات عالية حتى الآن؛ إذ تخطت حاجز الـ 39 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

فريق عمل مسلسل «بيمبو»

وشارك مطرب الراب ويجز، مؤخرًا في بطولة مسلسل «بيمبو»، مع عدد كبير من نجوم الفن، مثل: الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، وملك الحسيني، وسليمان عيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وكان أبرزهم النجم بيومي فؤاد، والنجمة رزان مغربي، وسينتيا خليفة، وعدد آخر من الفنانين.

ويُعد مسلسل «بيمبو»، من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وهو من الأعمال الدرامية القصيرة التي تتكون من 8 حلقات.