صناع الخير تطلق مبادرة «بالخير جايين» لتوزيع 50 ألف كرتونة رمضان على غير القادرين

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة وسى اس ار إيجبت بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإقتصادية وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبدعم عدد من الشخصيات العامة مبادرة خيرية جديدة تحت عنوان "بالخير جايين" تستهدف توزيع كراتين رمضان الغذائية على غير القادرين فى أنحاء الجمهورية.

مبادرة «بالخير جايين» تستهدف دعم غير القادرين

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لـ صناع الخير أن مبادرة «بالخير جايين» تستهدف دعم غير القادرين وبخاصة مع إستقبال شهر رمضان الكريم بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة فى أنحاء الجمهورية وأن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع 20 ألف كرتونة وتنطلق هذا الأسبوع لتنتهى قبل بداية شهر رمضان المعظم وأن التوزيع فى المرحلة الأولى يشمل عدد من المحافظات منها قنا، أسوان، المنوفية، الشرقية، جنوب سيناء، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الدقهلية، الأقصر، الوادى الجديد والجيزة بالتعاون مع المحافظين وبالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المستهدفة.

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التى تكفى الاإحتياجات الأساسية لأسرة مصرية مكونة من 5 أفراد، وأن التوزيع يتم من خلال فريق عمل صناع الخير المنتشر في أنحاء الجمهورية وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية تعمل فى القرى المستهدفة.

حملات «صناع الخير» لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا

يذكر أن صناع الخير سبق لها وأطلقت عدة حملات لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقًا فى أنحاء الجمهورية ليس فقط فى شهر رمضان ولكن على مدار العام، وكان آخر هذه الحملات حملة إفطار مليون صائم التى نفذتها على مدار العامين الماضيين ونجحت من خلالها فى توصيل أعداد كبيرة من كراتين المواد الغذائية إلى الأسر المستحقة فى القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية وبخاصة قرى حياة كريمة، فضلًا عن الأهالي فى التجمعات الصحراوية والنطاقات البدوية وسكان الأودية فى المناطق الحدودية.