عاجل.. وزير الدفاع البريطاني لا يدعم خيار إرسال معدات عسكرية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأحد، إنَّ دعم أوكرانيا بدبابات غربية غير مجدٍ بسبب الحاجة للتدريب، والأفضل تقديم سلاح سوفييتي في حربهم مع روسيا التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، وفقًا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الرئيس الأوكراني يطالب بالمزيد من الدبابات والطائرات

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البريطاني، رداً على مطالبات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنيسكي الدول الغربية، بمنحهم دبابات وطائرات للتصدي للقوات الروسية التي اجتاجت الأراضي الأوكرانية وسط تراجع كبير للجيش في مدينة ماريوبول، التي باتت عناصر الجيش الروسي تسيطر على أجزاء كبيرة منها، ويساعدها في ذلك الانفصاليين ومقاتلين شيشانيين تحت إشراف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وكان ملايين الأوكرانيين قد فروا من بلادهم هرباً من جحيم الحرب.