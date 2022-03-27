ممثل شهير يهدد «الأوسكار» بإذابة جوائزه في حال منع زيلينسكي من الحضور

لم تنأى جوائز الأوسكار الأمريكية من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصًا بعدما نشرت موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرًا عن وجود محادثات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع القائمين على حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليلقي كلمة سواء عبر بث مباشر أو من خلال رسالة مسجلة، في الوقت الذي زادت فيه المخاوف من أن هذه الخطورة يمكن أن تكون تسيسًا لجوائز الأوسكار الفنية.

تهديد بإذابة جوائز «أوسكار»

كان الممثل الهوليوودي الشهير«شون بين» من بين المؤيدين لحضور«زيلينسكي»، وهدد بإذابة جوائز الأوسكار التي حصل عليها من قبل في حال عدم دعوة الرئيس الأوكراني لحفل الأوسكار، والذي من المتوقع أن يبدأ مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفجر الاثنين بتوقيت الدول العربية، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية.

وصرح الممثل الأمريكي لمحطة «سي إن إن» غاضبًا: «إذا اتضح أن أكاديمية السينما لن تدعو زيلينسكي خلال حفل الأوسكار، فسأشجع جميع الممثلين والعاملين في الأفلام، على مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار.. بالرغم من أهمية الحفل لهم».

وقال «بين»، في تصريحاته للمحطة الأمريكية: «أنا عن نفسي، عندما أعود للمنزل، سأذيب جوائز الأوسكار التي حصلت عليها بشكل علني.. أتمنى أن يكون المسؤولين غير متعجرفين، وأنهم قاموا بدعوة الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة خلال الحفل».

حصل على الأوسكار مرتين

ويعد الممثل الأمريكي شون بين واحدًا من كبار الممثلين في عاصمة الأفلام السينمائية الأمريكية هوليوود، وسبق أن حصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مرتين، مرة عن فلميه «ميستيك ريفر» والمرة الثانية كانت عن فيلمه «ميلك».

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي كان ممثلًا كوميديًا قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، ويحتل منصب الرئيس، عام 2019 وحتى الآن، ويحظي «زيلينسكي» بدعم عدد كبير من دول غربية بعد العملية العسكرية الروسية التي قامت ضد بلاده.