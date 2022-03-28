سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر

حدثت اليوم الاثنين الموافق 28 مارس الجاري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر بيع وشراء العملات المختلفة ومنها سعر الدينار الكويتي اليوم، والذي يحظى باهتمام داخل الأسواق المصرية التي لكثرة العمالة المصرية بالكويت وحجم الاستثمارات المصرية الكويتية داخل السوق المصري.

وفيما يلي بوابة «الوطن» تقدم من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الاثنين الموافق 28 مارس من عام 2022، وفق آخر تعاملات صباحية وردت اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

جاء الدينار الكويتي اليوم الإثنين ليسجل نحو 56.35 جنيه للشراء و60.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما عن سعر العملة الكويتية في بنك مصر فسجل اليوم نحو 57.76 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي 55.30 جنيه للشراء و60.32 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 57.97 جنيه للشراء، و60.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وجاء الدينار الكويتي بسعر 60.42 جنيه للبيع و57.76 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، فيما شهد في بنك عودة نحو 52.12 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.43 جنيه للشراء و63.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما تحظى عملة الرياض هي الأخرى باهتمام، حيث سجل في البنك المركزي اليوم الاثنين نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.89 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.74 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.