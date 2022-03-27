تفاصيل صادمة في واقعة خطف زوجة من منزل أهلها بالهرم: «هددوها بالسكينة»

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة فجرًا، عندما دخل أحد الأشخاص ملثمًا برفقة شقيقه، العقار الذي تسكن فيه زوجته مع أسرتها بمنطقة المريوطية التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، ليقتحم شقتهم، وينهال بالضرب على زوجته ثم يسحلها على سلالم العقار من الطابق الثالث إلى الأرضي، وسط صريخ واستغاثات لإنقاذها من بين أيديه.

لم يشفع للفتاة توسلاتها بل اصطحبها بالقوة داخل سيارته لمكان غير معلوم، لكن كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار رصدت الواقعة منذ دخول المتهم وشقيقه من باب العقار.

باع مصوغاتها الذهبية وهواتفها المحمولة

تقول «ماجدة. م.ع»، والدة الضحية، إن لديها 7 بنات تتولى تربيتهن ورعايتهن بعد وفاة والدهن، وتمكنت من تعليمهن وتزويجهن عدا فتاة واحدة لدراستها بكلية السياحة والفنادق، وفي يوم تقدم شابًا لخطبتها وأوهمها أنه يعمل موظفًا في إحدى شركات البترول، وبالفعل تزوجت وأقامت معه بمحافظة مرسى مطروح.

تحكي «ماجدة»: «بعد فترة من الزواج، بدأت المصائب والمشاكل تنهال على رأسي باكتشافي حقيقة حياة بنتي في بيت زوجها، الذي يرفض الإنفاق عليها، ويتركها دون طعام، مضيفة: «باع مصوغاتها الذهبية وهواتفها المحمولة وكل الأجهزة الكهربائية التي اشتريتها في تجهيز عُرس ابنتي وكنت بأرسل لها أموالا بين الحين والآخر».

طلع يتعاطى مخدرات

وتضيف الأم حديثها لـ«الوطن»: «جاهدت في مساعدتهما منذ بداية حياتهما الزوجية أملًا في توفير في متطلبات منزلهما، ولكن اكتشفت أنه يستغل ذلك لشرائه المواد المخدرة.. الأمر الذي نزل كالصاعقة عليها وبعد فترة زمنية تم طرده من شقة الزوجية التي كان يستأجرها».

وتابعت: «اضطررت لإعطائهما شقتي السكنية بمرسى مطروح، لكني تفاجأت به وقد باع عفش بيتي لإنفاق الأموال على شراء المخدرات، وبعد انقطاع مساعداتي عنهما عاقبها بالضرب، حتى أنه أقدم على حلق شعرها، وربطها مكبلة داخل دورة المياه والتبول عليها واستقر الأمر لعدة شهور».

سكين وخطف بنتي

وأوضحت «ماجدة» أن يوم الواقعة كانت الضحية تقيم معه رفقة طفلها الذي يبلغ من العمر عامين: «فوجئنا به يدخل الشقة في ساعات الفجر متأخرة رفقة شقيقه بعدما نجحا في كسر باب الشقة بمعدات معدنية والهجوم علينا في غرفة النوم ووضع شقيقه سكينًا على رقبتي ليقوم هو بسحل ابنتي على سلالم العمارة ووضعها داخل تاكسي يحمل لوحات معدنية محافظة مطروح كان في انتظارهما والهروب من المنطقة».

وذكرت أنها حررت محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الطالبية يحمل رقم 5548 جنح قسم الطالبية، لكنه وجه لي تهديدات عنيفة قائلًا: «أنا مش هسيبك إلا لما أموتك وكان ملثمًا حتى لا يظهر وجهه في كاميرات المراقبة»، مناشدة الأجهزة الأمنية سرعة البحث عن بنتها وطفلها وإلقاء القبض على المتهم.