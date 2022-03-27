«التعليم» توجه المدارس بالبدء في ترشيح الطلاب لاختبار الـ«Tofas»

أصدر عدد من المديريات التعليمية خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن عقد الجولة الثانية من اختبارات Tofas التي تستهدف 10000 طالب من المراحل التعليمية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ترشيح 1500 طالب من أعضاء الأولوية للمدارس الحكومية

وطالبت المديريات التعليمية في خطابها الإدارات التعليمية، ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، ترشيح 1500 طالب من أعضاء الأولوية للمدارس الحكومية (التي يتم التدريس فيها باللغة العربية)، على أن يكون التوزيع 1000 طالب للمدارس الحكومية و500 طالب (تجريبي - لغات).

وأكدت المديريات، في خطابها، مراعاة أن يكون الطلاب من مدارس جديدة بخلاف التي اشتركت في الجولة الأولى، وأن تعقد الاختبارات تحت إشراف ومسؤولية المديرية وأن يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطلاب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.

وقالت المديريات التعليمية إنه حرصاً من الوزارة على تحسين مستوى الطلاب، ويرفق ملفا يوضح النقاط التي لوحظ تكرار الأخطاء بها لدى طلابنا، والتنبيه عليهم بالتدريب عليها، بالإضافة إلى إرفاق ملف خاص بالبيانات المطلوبة، على أن يتم إرسالها للإدارات.

40 دقيقة مدة اختبار Tofas للطلاب بالمدارس

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للمقيمين في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، يتم إبلاغ المدرسة فى حالة رغبة الطلاب فى الاشتراك في الاختبار.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مدة الاختبار 40 دقيقة، ويتم عن طريق الكمبيوتر أو جهاز المحمول المتصل بالإنترنت، لافتة إلى أنه يتم إرسال الاختبار للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه، وأن التقدم للاختبار تطوعي ولا يرتبط بنتيجة الطالب الدراسية على الإطلاق.