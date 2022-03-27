موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.. إعلان التفاصيل خلال أيام

تتزايد معدلات البحث عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، خاصة بعد إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» للنظامين الثلاث والخمس سنوات، وتأجيل الامتحانات من 21 مايو إلى 28 من نفس الشهر، ويتساءل أولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة وهل سيجري تغييرها.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.. 11 يونيو

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، يبدأ يوم 11 يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، المعتمدة من وزير التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إنه جرى الانتهاء من تسجيل استمارات الثانوية العامة للتقدم لدخول الامتحانات، ومراجعتها من جانب المدارس، وتسليمها للكنترولات بدءاً من أمس السبت 26 مارس، لحصر أعداد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ووضع خطة الامتحانات وأعداد المشاركين من ملاحظين ومراقبين.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، وكل ما يتعلق بها من طريقة الأداء «إلكترونيًا أو ورقيًا»، ونوعية الأسئلة سواء مقالية أو اختيار من متعدد.

وقال الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الوزارة تدرس عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيجري إعلان التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تجرى بلجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط: «نعمل على تيسير أداء الامتحان من المدارس الخاصة بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة».