مصدر بـ«التعليم»: امتحانات تجريبية إلكترونية للطلاب المصريين في الخارج

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة ستعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا، لعدد من أبناؤنا في الخارج، لمعرفة مدى إمكانية تطبيق الامتحانات الإلكترونية على الطلاب في كل الدول التي يدرس فيها طلاب مصريين، خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.

إجراء اختبار تجريبي لعدد من الطلاب بالخارج

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تجربة الامتحان الإلكتروني لعدد من الطلاب بالخارج ستكون بعد أيام قليلة، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على باقي الطلاب في مختلف الدول التي يدرس فيها طلاب مصريين.

عقد الامتحان من خلال سيستم ويفتح الطالب الكاميرا

وأوضح المصدر، أن التجربة عبارة عن امتحان إلكتروني سيعرض للطالب من خلال سيستم، ويفتح الطالب الكاميرا في أثناء الامتحان؛ لتتأكد الوزارة هل من يقوم بحضور الامتحان، وليس شخصًا آخر، ويجيب على الأسئلة ويحفظها ويتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني.

كانت امتحانات النقل للطلاب المصريين بالخارج، تحدث من خلال قيام الطالب بطباعة الأسئلة من على موقع الوزارة، ليجيب عليها في المنزل، ثم يقوم بتسلم الإجابات في مظروف مغلق للسفارة، ويكون تصحيح الامتحانات بطريقة «اجتياز أو عدم اجتياز».

7 مايو عقد امتحانات الدور الأول للطلاب بالخارج

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أصدر قرارًا بتأجيل عقد امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسى 2021/2022 إلى يوم السبت 7 مايو بدلاً من يوم السبت 2 أبريل المقبل، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة للإعلان عن التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022، وطرق عقدها إلكترونيًا أو ورقيًا وشكل الأسئلة «مقالية أو موضوعية»، والتي من المقرر عقده يوم 11 يونيو المقبل.