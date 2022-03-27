اليوم.. آخر فرصة لطلاب رابعة ابتدائي للتقديم في اختبار TOFAS

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد 27 مارس، آخر فرصة للتقديم في النسخة المعربة لاختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، الذي جرى فتح باب التقديم له يوم الأربعاء الماضي، الموافق 23 مارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم لاختبار TOFAS الدولي للطلاب من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، عدا محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة)، وتتولى مديريات المحافظات الثلاث تسجيل الطلاب.

رابط التقديم لاختبار TOFAS الدول

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التسجيل لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في الاختبار عن طريق تسجيل بياناتهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل اختبار TOFAS الدولي لطلاب رابعة ابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي:

- اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية.

- مساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة.

- الرياضيات يجري التركيز في هذا الاختبار.

- أكثر من 3000 طالب مصري شاركوا في الاختبار الدولي TOFAS في العام الماضي.

- شارك في الاختبار العام الماضي مراحل عمرية مختلفة، ففي المستوى الأول شارك الطلاب من الصف الرابع والسادس الابتدائي، والمستوى الثاني طلاب الصف الثاني والثالث الإعدادي.

- الطلاب المصريون أثبتوا تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى في الاختبار في العام الماضي.

خطوات التسجيل في النسخة المعربة لاختبار TOFAS

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التعليمية التي تقدمها للطلاب طريقة التسجيل في النسخة المعربة لاختبار TOFAS:

- الدخول علي رابط التسجيل للاختبار.

- تسجيل الميل الخاص بالطالب.

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- إدخال تاريخ الميلاد.

- المحافظة (المنطقة).

- أسم المدرسة المسجل بها الطالب.

- الإدارة التعليمية التابع لها.

- الصف الدراسي التي يلتحق بها الطالب.

- اللغة.