الدولار يتراجع قرشا واحدا نهاية تعاملات اليوم.. و18.25 جنيه أقل سعر للشراء

سجّل سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليومية للبنوك تراجعًا بقيمة قرش واحد عقب استقرار لم يدم طويلًا، وتعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى لعدة ارتفاعات تجاوزت الـ16% بداية من يوم الاثنين الماضي، وأعلنت شركات الصرافة والبنوك عن زيادة حصيلتها من العملة الأمريكية وكذلك عدد من العملات بعد إجراءات البنك المركزي.

واحتل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، مكان الصدارة فى بيع وشراء الدولار نهاية تعاملات اليوم الأحد ليباع بسعر 18.40 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء، وفقًا لما قاله علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ« الوطن».

أسعار الدولار نهاية تعاملات اليوم

وسجل سعر صرف الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية للبنوك كالتالي:

- سعر بيع الدولار فى بنك كريدي أجريكول 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك المشرق 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنك مصر والأهلي المصري والشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الأهلي المتحد 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «العربي الأفريقي الدولي - أبو ظبي التجاري - التعمير والإسكان»، 18.36 جنيه مقابل 18.26جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار فى بنوك «بلوم - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - الكويت الوطني - العقاري المصري العربي - التجاري الدولي - أبوظبي الأول - المصرف العربي الدولي - فيصل الإسلامي - HSBC - قطر الوطني»، 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.