«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 60 طفلا

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته أسرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، بالتعاون مع رعاية الشباب بكلية الطب البشري، والذي أقيم بالمسطح الأخضر بنادي سوهاج الرياضي، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس «طلاب من أجل مصر»، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أخميم، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سوهاج، والدكتور علاء غالب المشرف على طلاب من أجل مصر، وذوي الأطفال الأيتام.

النعماني: الاحتفال باليتيم من الأعمال الجليلة

وأكد رئيس جامعة سوهاج، دعم الجامعة بشكل مستمر للمحافظة على هذا التقليد الإيجابي سنويًا طوال العام وليس لأيام محددة، موجهًا تحية للنائبين محمد لبيب وأحمد عواجة لتواجدهما بالاحتفالية.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته لمشاركة الأطفال في يوم عيدهم، والذين بلغ عددهم 60 طفلًا، مشيدًا بالدور الذي يقوم به رئيس الجامعة في دعمه اللامحدود للأنشطة داخل وخارج الجامعة.

وأكد أن الاحتفال باليتيم يعد من الأعمال الجليلة، موجهًا شكر وتقدير لأسرة طلاب من أجل مصر ولكل من ساهم في إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، مشيرًا إلى أن الاحتفال تخلله منح هدايا عينية ونقدية للأطفال أضفت على نفوسهم السعادة والرضا.

فقرات فنية

جدير بالذكر أن الاحتفالية اشتملت على فقرات تمثيلية لتجسيد الأدوار الوظيفية للمهندس والضابط والطبيب من أداء الأطفال الأيتام، ولاقت استحسانًا من الحاضرين.