الأجهزة المنزلية: الاستثمار في إنتاج الصاج المحلي يقلل الاعتماد على الاستيراد

قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية إن الإنتاج المحلي من الصاج المستخدم في صناعة الأجهزة مثل البوتاجازات والغسالات والسخانات، وغيرها، لا يغطي أكثر من 25% فقط من احتياجات المصانع المحلية.

تأثير الحرب على إمدادات الصاج

وأكد «مبروك» لـ«الوطن» أن المصانع واجهت خلال الفترة الماضية، ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مشكلة في إمدادات الصاج المسحوب على البارد - الذي تستخدمه المصانع - بعد توقف أغلبها من روسيا.

وأشار إلى أن روسيا كانت واحدة من أهم الدول التي يتم استيراد الصاج منها لتلبية حاجة المصانع المحلية، إلا أن الأزمة الأخيرة أثرت سلبًا على الإمدادات، موضحا في الوقت ذاته أن المنتجين بدأوا في البحث منذ الحرب عن بدائل مناسبة لعدم توقف الإنتاج.

وذكر «مبروك» أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية تعميق الصناعة المحلية، مشددًا على ضرورة ضخ استثمارات لتعميق التصنيع لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وعدم الإضرار بالإنتاج المحلي.

البوتاجازات الأكثر تأثرا بأزمة الصاج

وبحسب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية فإن الفترة الحالية تشهد تأثرًا بتداعيات الحرب وأزمة سلاسل التوريد التي سبقتها، وزادت مع نشوبها، موضحًا أن أجهزة البوتاجازات تعد الأكثر تأثرًا نظرًا لاستهلاكها قدر أكبر من الصاج، مقارنة بباقي الأجهزة المنزلية.

وذكر أن التطورات الأخيرة أدت إلى زيادة الضغوط على المصانع، التي كانت تحاول الخروج من تداعيات وتأثيرات أزمة «كورونا»، موضحًا أن الفترة الماضية، ومنذ تفشي الوباء، شهدت تراجعًا في الطلب على الأجهزة المنزلية، مع انخفاض القدرة الشرائية، وهو ما تسببت في تراجع المبيعات محليًا في فترات كثيرة، لافتًا إلى أن التصدير ساهم في مساندة العديد من المنتجين خلال الأزمات الأخيرة.