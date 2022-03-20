رئيس اتحاد الصناعات: لا نفكر في زيادة الأسعار.. ولن ينقص دواء في السوق

قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة الدواء غير مؤثرة، كونه قطاع مصري متماسك لما يشهده من دور وطني للشركات الوطنية في هذا المضمار.

وأضاف الليثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «لا نفكر في زيادة الأسعار، خاصة أن تعديلات قانون القيمة المضافة أعفت قطاع الدواء من ضريبة 14% على مدخلات الإنتاج وهو ما يعطي منفسا في أجواء الصناعة، ويمتص أية تداعيات غير مباشرة».

لا توجد أي نية لتحريك الأسعار

وتابع: «ليس لدينا أي نية لتحريك الأسعار، سنقلل التكلفة بالتنسيق مع وزارة المالية، ورغم نشر قرار إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% ونشره في الجريدة الرسمية منذ يناير 2022 لكنه لم يطبق حتى الآن».

ووجه رسالة للمواطنين: «الوقت صعب، لكن القطاع متماسك وأطمئن المصريين، مفيش شركة هتوقف الإنتاج.. ولا دواء هينقص في السوق».

مطالبة باعفاء التغليف من الاعتمادات المستندية

وحول إعفاء البنك المركزي من نظام الاعتمادات المستندية، قال: «بالفعل، الدواء كامل الصنع والكمياويات والمواد غير الفعالة، ونعمل الآن على المطالبة بإعفاء التغليف، لأنه حلقة مهمة ومتصلة في صناعة الدواء فهي لا تقوم فقط على المواد الخام».

وتابع: «هناك عناصر كثيرة في الإنتاج، ونعمل على ذلك مع اتحاد البنوك، لإعفائنا من الاعتمادات المستندية، بعض البنوك تؤخر الآن فتح الاعتمادات المستندية، وسيكون هناك تنسيق بضرورة الإسراع فيها في قطاع الدواء، لأنه قطاع مهم وحساس».