أميرة هاني تكشف تطورات حالتها الصحية: فقدت الوعي بسبب ضغوط نفسية

كشفت الفنانة أميرة هاني، تطورات حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة للوقوف على طبيعة الحالة.

وقالت أميرة هاني في تصريحات لـ«الوطن»، إنها لم تتناول أي أطعمة على مدار أسبوع كامل، وذلك نتيجة مرورها بضغوط نفسية معينة، مضيفة أنها تلقت مكالمة هاتفية تسببت في غضبها الشديد، وهو ما أصابها بحالة من فقدان الوعي، بحسب قولها.

أميرة هاني: غادرت المستشفى بعد يوم من تحسن حالتي

وتابعت: نقلتني عائلتي إلى المستشفى للوقوف على طبيعة حالتي، إذ علق الأطباء محاليل لتعويض جسمي بالفترة التي امتنعت فيها عن الطعام، وخرجت من المستشفى في اليوم نفسه، بعد تحسن حالتي.

وكانت الفنانة أميرة هاني، أعلنت تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، غذ أرجعت سبب تجاوزها لهذه المحنة، إلى فضل ربنا عليها ودعوات أسرتها لها.

وشددت على أن الصحة هي أهم نعمة في الحياة، إذ طالبت متابعيها بعدم الالتفات إلى مواقف سلبية، لأنها قد تنعكس على أحوالهم الصحية، إذ أكدت أنها لن تقصر في حق نفسها مرة أخرى.

وكانت أميرة هاني، شاركت في مسلسل التحريك «زينة» العام الماضي، الذي كان يهدف للترويج إلى معالم سيناء السياحية، في إطار اجتماعي كوميدي عبر الأحداث، وهو من تأليف حسن عبدالموجود، وإخراج مصطفى البنات.

آخر أعمال أميرة هاني في الدراما التليفزيونية

كانت آخر أعمال أميرة هاني مشاركتها بشخصية «منار» ضمن أحداث مسلسل «سكر زيادة» الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وقام ببطولته كل من نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.