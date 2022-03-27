انطلاق حملة التطعيم ضد مرضى شلل الأطفال في الغربية.. من عمر يوم حتى 5 سنوات

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرضى شلل الأطفال، وذلك من المجمع الطبي بسيجر، والتي تبدأ من اليوم 27 مارس وتستمر لمدة 4 أيام للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.

وتم تخصيص 2187 فرقة طبية تستهدف تطعيم 698711 طفلًا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

تقديم كل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين

ووجه «رحمي» مديرية الصحة، بتقديم كل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

تنسيق لتذليل العقبات

وشدد «رحمي» على التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات، وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في حملة شلل الأطفال من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض.

المناطق الحدودية

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمعدل 698711 طفل، باستخدام الطعم النموي سابين ثنائي التكافؤ، مشيرًا إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات «فريزرات وثلاجات وكلامن تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة»