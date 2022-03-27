«عبدالغفار» يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى هليوبوليس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة، اليوم الأحد؛ لمتابعة سير العمل به، والاطمئنان على جميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

عبدالغفار يتفقد العيادات الخارجية لمستشفى هليوبوليس

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جولة الوزير بالمستشفى شملت تفقد أقسام «الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، القسطرة القلبية، عناية القلب، الأسنان، الأشعة»، بالإضافة إلى تفقد العيادات الخارجية؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بتلك الأقسام.

وتابع عبد الغفار أن الوزير وجّه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بأقسام الحضانات والغسيل الكلوي، مؤكدًا أهمية المستشفى نظرًا لموقعه الجغرافي المهم وخدمته لعدد كبير من الأهالي، وكذلك خدمته لحوادث الطرق السريعة منذ إنشائه عام 1950م.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأضاف عبد الغفار أن الوزير تفقد أيضًا مركز التطعيمات المتوجود داخل المستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، واطمأن على توافر كافة أنواع اللقاحات، ونسب تردد المواطنين والعاملين بالمستشفى لتلقي الجرعات «الأولى، الثانية، التنشيطية»، وتم من خلاله تطعيم 120 ألف مواطن منذ شهر مارس 2021.

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة إلى أن هليوبوليس أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية، ويقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى في العديد من التخصصات، موضحًا أن المستشفى يضم 210 أسرة داخلية، و60 سرير رعاية، و7 غرف عمليات، ووحدة قسطرة قلبية، ووحدة أشعة تشخيصية كاملة، ومعامل، وعيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 16 سريرًا، و12 سرير أطفال مبتسرين، و12 سرير بوحدة السكتة الدماغية، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ، ويعمل على مدار 24 ساعة في جميع التخصصات.