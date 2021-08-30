نقابة أطباء الأسنان تنظم مؤتمر «EDSIC» العلمي مطلع سبتمبر بحضور دولي

انطلقت فعاليات مؤتمر النقابة العامة الدولي لتقويم الأسنان «edsic_ortho»، بمركز الأميرة فاطمة التابع لوزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد مسعد المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إنَّ المؤتمر التحضيري تم إطلاقه لأول مره من خلال النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل المؤتمر الأساسي للنقابة العامة «EDSIC 2021»، الذي من المقرر أن يبدأ في 1 سبتمبر وستستمر فعالياته لمدة 3 أيام.

تقويم الأسنان

وعن المؤتمر التحضيري، أوضح «مسعد»، لـ«الوطن»، أنَّ النقابة هذا العام ولأول مرة اختارت أن يكون هناك مؤتمرًا تحضيريًا يكون في تخصص معين للتركيز عليه، من خلال مجموعة من المحاضرات والورش، لافتًا إلى أنَّ المؤتمر التحضيري هذا العام سيكون تركيزه على تخصص تقوم الأسنان، وسيحاضر في المؤتمر كل المتخصصين في مجال التقويم من مختلف أنحاء العالم.

تدريب أطباء الأسنان

وعن اختيار «تقويم الأسنان» تحديدا، أضاف المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، أن َ تخصص تقويم الأسنان، يعد من التخصصات التي يحتاج الكثير من الانتشار، والحديث عنها مع الخريجين وطلاب الدراسات العليا من قبل المتخصصين في هذا المجال»، مشيرًا إلى أنَّه من المستهدف حضور 250 طبيبًا، على أن يحضر كل ورشة عمل 20 طبيبا، مؤكّدًا أن مؤتمر الـ«edsic» يهدف إلى دعم تطوير وتدريب أطباء الأسنان، على أحدث الصيحات العالمية في مجال طب الأسنان.

خبرات عالمية

من جهته، قال الدكتور هشام عبدالناصر مساعد سكرتير عام نقابة أطباء الأسنان، إنَّ المؤتمر بحضور دولي من أساتذة ومتخصصين في مجال تقويم الأسنان، من ايطاليا أمريكا سوريا العراق، البرازيل صربيا، لبنان، للاستفادة من جميع الخبرات والتجارب الدولية في تقويم الأسنان، إضافة إلى ذلك سيحضر كل رؤساء الأقسام بالجامعات المصرية، كما سيضم أضخم معرض لشركات أجهزة ومستلزمات طب الأسنان لأكثر من 90 شركة.