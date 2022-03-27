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السيسي يوجه بالتنسيق بين كل الجهات لضمان توافر السلع الأساسية

كتب:

محمد أبوعمرة
05:57 م | الأحد 27 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لتناول «متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي».

ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

إجراءات تنظيم حركة التجارة الخارجية

وجرى في هذا الإطار، عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.

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بقلم محمد أبوعمرة