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التموين: متوسط احتياطي السلع الأساسية 5 أشهر.. واللحوم 9 والدواجن 8

كتب:

شريف سليمان
11:26 م | السبت 19 مارس 2022
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ الوزارة لها باع طويل منذ عقود في التعاطي مع الأزمات؛ وتحديدا منذ أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف عشماوي في حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات خلال الفترة الماضية، في ظل توجيهات الرئيس السيسي، فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وأصبح لدينا احتياطي يتجاوز 5 أشهر.

وتابع مساعد أول وزير التموين، بأن الدولة المصرية لديها احتياطي من كل السلع الرئيسية للمواطن، ممثلا في «السلة السلعية».

8 سلع رئيسة

وأوضح أنها عبارة عن 8 سلع رئيسة؛ أبرزها الأقماح والزيوت والخبز، ولدينا منها احتياطي استراتيجي في المتوسط 5 أشهر مع بعض الاستثناءات في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن احتياطي اللحوم يتجاوز 9 أشهر، والدواجن 8 أشهر، والأقماح 4 أشهر، ويضاف إليها محصول الحصاد، الذي يضمن احتياطي يكفي لنهاية العام الحالي. 

حوافز للمزارعين عن محصول القمح

وشدد على أنّ توجيهات الرئيس السيسي، بمنح حوافز للمزارعين عن محصول القمح، يعزز من العمل على توفير احتياطي استراتيجي، موضحًا أن دور وزارة التموين في الوقت الراهن هو زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

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بقلم شريف سليمان