التموين: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن دور الوزارة في الوقت الراهن يتمثل في زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

وأضاف «عشماوي» في حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»: «فيما يخص شهر رمضان المبارك، جرى ضخ كميات من السلع في الأسواق والمنافذ المختلفة توازي مرة ونصف من المعروض شهريا».

النمط السائد في شهر رمضان

وتابع بأن هذا هو المتبع في شهر رمضان، لكن هذه المرة أخذنا في الاعتبار اتجاه المواطن للتخزين في المواقف الحرجة والأزمات، مثلما حدث في بداية أزمة كورونا، إذ تدفق المواطنون حينها على الأسواق والمنافذ وعمدت الدولة وقتها لزيادة المعروض، فاطمأن المواطن حينها وتوازنت معدلات الاستهلاك وتراجعت معدلات التخزين.

40 ألف منفذ في كل المحافظات

ولفت إلى أن الدولة نجحت في ضبط الأسواق، ولدينا نحو 40 ألف منفذ للسلع في كل أنحاء الجمهورية، بأسعار أقل من السوق، وهو عدد كافٍ لإمداد المواطنين، مع سلاسل القطاع الخاص.

الأسواق أكثر انضباطا

وشدد على أن الأسواق الآن أصبحت أكثر انضباطا بفضل التنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وسلاسل التجارية عبر مضاعفة حجم المعروض: «شوادر وعربات متنقلة وقوافل تعرض حجما أكبر من السلع، وتخفض الأسعار مقارنة بالقطاع الخاص، وهذا ينطبق على السلع الرئيسية والتكميلية وغيرها».