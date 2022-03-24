هاني سلامة تاريخ من أعمال الأكشن.. بداية من «طاقة نور» وصولا إلي «ملف سري»

أصبح تواجد الفنان هاني سلامة في دراما رمضان، أمرا مؤكدا وأساسيا، حيث يمتلك في كل ظهور له طلة مميزة، منذ عام 2013 عندما قدم أعمالا درامية ارتبط بها الجمهور بداية من مسلسل «الداعية»، مرورا بمسلسلات «طاقة نور»، و«فوق السحاب»، و«قمر هادي»، و«بين السما والارض» العام الماضي، وصولا إلي «ملف سري» .

مسلسل «طاقة نور» بداية هاني سلامة في مسلسلات الأكشن

وتميز هاني سلامة بأعمال الأكشن والمطاردة، واربتط اسمه مؤخرا بالأعمال الدرامية التي يغلب عليها الأكشن، حيث قدم عام 2017 مسلسل «طاقة نور»، للمخرج رؤوف عبدالعزيز.

وكانت أحداث المسلسل تدور في إطار من التشويق والأكشن حول حياة قاتل مأجور يدعى ليل عبدالسلام، جسدها هاني سلامة، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، وعرض المسلسل في شهر رمضان

تواصل أعمال الأكشن لهاني سلامة

وتوالت أعمال الاكشن علي هاني سلامة، حيث قدم في 2018 مسلسل «فوق السحاب»، وهو التعاون الثاني مع المخرج رؤؤف عبد العزيز والمؤلف حسام دهشان في السباق الدرامي الرمضاني، وحرصوا من خلاله على تقديم أداء مغاير تماما، سواء على مستوى الدراما أو الأكشن، فضلا عن تفاعله الجيد مع طرح العديد من الخطوط الدرامية المتشعبة والتى تحمل قضايا حقيقية يعيشها المجتمع ويعانى منها، وها هو يؤكد نجاحه كثلاثي متفاهم، هانى سلامة، وحسان دهشان، ورؤوف عبدالعزيز، بعد نجاحهم فى مسلسل «طاقة نور»، الأمر الذى جعل من قصة المسلسل ومكوناته الفنية من تصوير وتمثيل وإنتاج، ليكون فوق سحاب الأكشن على الطريقة الأمريكية.

التعاون الثالث بين هاني سلامة و رؤوف عبد العزيز

وقدم هاني سلامة التعاون الثالث المتتالي، بينه وبين المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل «قمر هادي» عام 2019، التي كانت تدور أحداثه حول تدور أحداث المسلسل حول «هادي أبو المكارم».

هاني سلامة يواصل أعمال الأكشن في مسلسل ملف سري

ويواصل هذا العام الفنان هاني سلامة سلسلة أعمالة التي تدور في أطار أكشن، وذلك من خلال مسلسل «ملف سري»، الذي سيشارك في دراما رمضان، التي تدور أحداثه حول حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة «المالكي» التي كان لها تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفها عن طريق بعض الرجال الشرفاء لتقع تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثالا للنزاهة والشرف.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم نضال الشافعي، ميرهان حسين، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، صبا الرافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة، دنيا عبد العزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.