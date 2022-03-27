عبدالوهاب عبدالرازق يهنئ رئيس حزب الوفد بمنصبه الجديد

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بمكتبه ظهر اليوم.

عبدالرازق يهنئ رئيس حزب الوفد

وهنأ عبد الرازق رئيس الوفد الجديد؛ بفوزه برئاسة أعرق الأحزاب المصرية؛ متمنيا له التوفيق في مستقبل الوفد السياسي.

وأشاد عبدالرازق بتجربة حزب الوفد الديمقراطية، مؤكدا أن حزب الوفد جناح كبير في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي الشيوخ والنواب، وهم الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ المتحدث الرسمي لحزب الوفد، والنائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ونواب الوفد خالد قنديل، وسعيد ضيف الله وطارق عبد العزيز وحازم الجندي وأمل رمزي.