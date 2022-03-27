6 صور من كواليس مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2022

يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق مسلسل فاتن أمل حربي، في موسم دراما رمضان 2022، بطولة الفنانة نيللي كريم، كونه يستعرض معاناة المرأة لا سيما المطلقة، حيث يكثف فريق العمل ساعات التصوير للانتهاء منه في وقتٍ مبكر.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل، عن صور جديدة من «فاتن أمل حربي»، حيث أظهرت الصور حجم الآلام التي تتعرض لها نيللي كريم من زوجها بالمسلسل شريف سلامة، ووصولها إلى منصات القضاء.

نيللي كريم عن مسلسلها الجديد: ألجأ للمحكمة بحثاً عن حقوقي

ومن جانبها، قالت الفنانة نيللي كريم، في بيانٍ صحفي، إنّ شخصية «فاتن» التي تُجسدها في المسلسل، تُشبه لأي امرأة مصرية لديها الكثير من الآمال والطموحات، وتواجه الحياة من أجل أسرتها، لافتة إلى أنها «متزوجة وتعاني مشاكل عائلية كسيدات كثيرات في مجتمعنا، وتقصد المحكمة بحثاً عن حقوقها».

تدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، حول «فاتن» بعد طلاقها من «طارق» واستحالة العشرة بينهما، وعلى الرغم من محاولته إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر لتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي لتغيير هذا القانون المجحف لتحتضن أبنائها.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، فادية عبد الغني، والمسلسل من إنتاج جمال العدل.

وأعربت عن آمالها بأنّ يُسهم مسلسل فاتن أمل حربي، في تغيير بعض القوانين، قائلة: «قبل نصف قرن تقريباً، حينما قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيلم أريد حلاً، للمخرج سعيد مرزوق، ساهم العمل في تعديل القانون.. فلا أدري إذا كان القانون سيتغير بعد هذا المسلسل، لكننا قمنا بتسيلط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تمر بها أي امرأة تريد حقوقها».