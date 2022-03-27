الجامعات توجه بترشيد النفقات وتوجيهها للمصلحة العامة

تنتظم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة للشهر الثاني على التوالي، دون أي مشكلات خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام الكامل بجميع الإجراءات المحددة للنفقات في إطار تحديد قيمة النفقات وبما يسهم في الحد من الإسراف في المصروفات، فيما أعلن البعض استخدام السيارات الخاصة بدلا من السيارات المملوكة للجامعات في المشاوير بصفة عامة لعدم تحميل الموازنات العامة أي نفقات.

الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات التقشفية منذ فترة توفير النفقات وعدم تحميل خزانة الدولة أي مصروفات، أبرزها إلغاء البدلات للمؤتمرات غير الهادفة للمصلحة العامة والعلمية، وكذلك إلغاء إقامة أي مؤتمرات أو احتفالات داخل الجامعة أو خارجها دون وجود رعاة لها تتحمل تكاليفها، وتوجيه المصروفات وتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة بما يصب في صالح العملية التعليمية.

تحسين موادر الجامعات المالية

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل بخطط التوفير لكل النفقات وتوجيهها في أماكنها الصحيحة منذ فترة وأن هناك استراتيجية يتم العمل عليها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الجامعة مستعدة لتنفيذ أي توجيهات تخدم الصالح العام.

ومن جهته، أعلن الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف، عن الاستغناء عن سيارة الكلية الخاصة بتنقلاته، والاعتماد على سيارته الخاصة دون تحميل ميزانية الكلية أي مصروفات، قائلا: «قررت الاستغناء عن السيارة المخصصة لعميد الكلية لمدة 3 شهور، توفيرا لنفقات استهلاك البنزين».