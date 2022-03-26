«ألسن عين شمس» تحتفل بعيد الأم وتكرم الإداريين المحالين للمعاش

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم الإداريين المحالين للمعاش ومديري وموظفي الإدارات المختلفة بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ناهد حمودة، مدير عام الكلية، وأعضاء الجهاز الإداري.

تطبيق السياسات العامة بالجامعة والدولة

وقالت سلوى رشاد، عميد الكلية، إن العملية التعليمية قائمة على أضلاعها الثلاث وهي عضو هيئة التدريس الإداريين والطالب، ويعد الجهاز الإداري أحد الركائز الهامة في إنجاح العملية التعليمية، خاصة بما تمتلكه من كوادر إدارية قادرة على تطبيق السياسات العامة بالجامعة والدولة.

وشددت على أهمية النهوض بالعنصر البشري وتدريبة على الأنظمة الحديثة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وأشادت بمجهودات العنصر الإداري في مساهمتهم في إتمام عمليات ميكنة الامتحانات وإدارة شئون الطلاب وإدارة شئون الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من الإدارات التى أتمت مهمتها على أكمل وجه في ظل ظروف عصيبة شهدها العالم أجمع عقب جائحة كورونا، وما أسفر عنها من تداعيات كان لها جانب إيجابي في الإسراع من ميكنة العملية التعليمية لمواكبة تطورات الأحداث العالمية.

مناسبة للاحتفال بالإداريين المحالين على المعاش

بينما تناولت الدكتورة منى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جهود العاملين بالكلية على المحافظة على ارتقائها في مختلف أعمالهم المنوطة بهم داخل إداراتهم، وأكدت أن «عيد الأم» هو مناسبة للاحتفال بالإداريين المحالين على المعاش والقائمين على رأس العمل، خاصة وأن العدد الغالب على الجهاز الإداري من السيدات وهنا يبرهن على أن السيدة المصرية قادرة على تحقيق النجاح في مختلف الأماكن.

وخلال الاحتفالية سلمت سلوى رشاد، عميد الكلية المكرمين شهادات تقدير ودروع تقديرًا في إسهاماتهم في خدمة العملية التعليمية طوال العام.