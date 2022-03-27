موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. ومواصفات ورقة الأسئلة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والذي حدده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن امتحانات شهري فبراير ومارس جرى دمجها في امتحان واحد لتعقد في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، ورقيا وتختلف من مدرسة لأخرى، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة الاستعداد الجيد قبل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، سواء من حيث وضع الأسئلة وطباعتها، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

«التعليم»: لا نية لتغيير موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبالتزامن مع تحديد موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، شددت الوزارة على ضرورة اقتصار الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، ويتولى وضعها موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

ونوهت بأن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لا يجرى تغييره، إذ ستعقد وفق الجداول التي جرى إعلانها، موضحة أن الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، تشمل 15 سؤالاً لكل مادة وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، كما تتضمن جميع أجزاء المقرر الدراسي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها للتدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم.

«عبدالتواب»: دربنا الطلاب قبل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه جرى الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لشكل الورقة الامتحانية.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، والمديرية انتهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات، وجرى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة من خلال حل العديد من النماذج سواء من الكتب المدرسية أو النماذج التي يضعها معلم كل مادة.

من جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية وجهت جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتوجيه الطلاب للاستفادة من منصات التعلم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الامتحانات وضعت وفق مواصفات الوزارة، وتتنوع الأسئلة لتشمل جميع مستويات الطلاب.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

1- امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

2- امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

3- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الإثنين 3 أبريل 2022.

4- امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

5- امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.