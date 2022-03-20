جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهري.. تبدأ 2 أبريل المقبل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنّها تواصل استعداداتها النهائية، لعقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، من خلال تجهيز اللجان وتعقيمها، موضحة أنّ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس، تم دمجهما في شهر واحد فقط، والامتحانات تُعقد ورقيًا داخل لجان مؤمّنة جيدًا وتختلف من مدرسة لأخرى وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنّ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي مناسبة جدًا، ولا توجد تغييرات في مواعيد الامتحانات، لافتًا إلى أنّ الوزارة تواصل العمل على تطوير المناهج الدراسية ونظام الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددًا على جموع الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

جدول فبراير ومارس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس يبدأ اعتبارًا من السبت 2 أبريل المقبل حتى 6 من الشهر ذاته، موكدًا أنّ الامتحانات وضعها موجهو الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية داخل المدارس سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سير الامتحانات.

وفيما يلي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس:

1- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

2- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

3- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الاثنين 3 أبريل 2022.

4- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

5- يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي لن يتم ترحيلها بسبب رمضان

وفي ذات السياق، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، إلى أنّ مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لن يتم ترحيلها بسبب رمضان 2022، مؤكدًا أنّ الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة الامتحانات الشهرية هو 45 دقيقة أي حصة دراسية كاملة لكل مادة، والوزارة حريصة على التنسيق الجيد مع المديريات والإدارات التعليمية للاستعداد الجيد للامتحانات والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.