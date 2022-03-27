بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالمعاهد الأزهرية في شمال سيناء

بدأت، اليوم الأحد، امتحانات الصف الرابع لشهري فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء.

وقال إبراهيم الفحام المتحدث الإعلامى للمنطقة الأزهرية، في بيان له اليوم، إن الاختبارات تستمر على مدار الأسبوع الجاري، بهدف قياس مستوى الطلاب التحصيلي والأدائي، وكذلك مدى نسبة الفهم للمواد وإجادة الاستيعاب الذهني لديهم.

2800 طالب يؤدون الامتحانات

وأشار إلى أن أكثر من 2800 طالب وطالبة يؤدون الامتحان وسط متابعة يومية من قيادات المنطقة الأزهرية والإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقه شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

لجان للمرور على مدارس شمال سيناء

ومن جهة أخرى، واصل طلاب التعليم العادى الدراسة اليوم بشكل طبيعي بجميع إدارات محافظة شمال سيناء.

وكلف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بحسب بيان المديرية، لجان مرور على جميع المدارس، ومراجعة عمل المعلمين وتوقيع كشف الحضور والانصراف، خاصة في مدارس الشيخ زويد والقرى العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد ومناطق شرق العريش.

وكانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أعلنت عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثانى في 12 مدرسة بالقرى العائدة.

وقال سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان له، إنه تم ترميم بعض المدارس، وإعادة الدراسة بها، مشيرا إلى تسليم هيئة الأبنية التعليمية مدارس أخرى، وجار تجهيزها لبدء تشغيلها في مطلع العام الدراسي المقبل.