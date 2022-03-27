هشام الخياط: «أي حالة عندها سرطان كبد في مصر ستعالج بالمجان»

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن وزارة الصحة أطلقت مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد ضمن سلسلة المبادرات المختلفة التي بدأتها مصر، مؤكدا أن نسبة فيروس سي في مصر قلت عن نسبة نصف في المئة، مبينا أن أي حالة سيكون عندها سرطان كبد سيتم علاجها بالمجان، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مطبق في أي مكان في العالم حتى في أوروبا وأمريكا.

تواجد نخبة من الأطباء في المبادرات الطبية

وأضاف «الخياط»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المبادرة يشترك فيها بجانب أطباء الكبد، أطباء جراحة أورام وأستاذ أشعة تداخلية وأستاذ علاج بالأدوية الحديثة، مؤكدا أن العلاج الجديد أثاره الجانبية أخف من الآثار الخاصة بالأدوية القديمة في ظل طفرة طبية كبيرة حيث تتوفر أدوية مناعية جديدة لديها نسبة شفاء مرتفعة، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمال هذه المبادرات التي تعمل على علاج مختلف الأمراض والتي لم تحدث في أي عهد آخر.

تطور القطاع الطبي في مصر

وأوضح أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن مصر أطلقت أيضا مبادرة نور حياة من أجل علاج العيون، في ظل عدم ازدحام المستشفيات وتأهيل القطاع الطبي من أجل علاج أكبر عدد من المرضى بسهولة حتى في ظل وجود فيروس كورونا.