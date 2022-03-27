انقطاع المياه عن عدد من الأماكن في الإسماعيلية.. ارتفاع نسبة العكارة

تشهد محافظة الإسماعيلية انقطاع المياه عن عدد من الأماكن اليوم الأحد، بسبب أعمال في عدة مناطق تسببت في توقف بعض المحطات لحين انتهاء أعمال الصيانة، وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية إن انقطاع المياه شمل 3 مناطق رئيسية في مراكز فايد وأبوصوير والقصاصين.

انقطاع المياه في مركز فايد

وقال البيان الرسمي إن انقطاع المياه في مركز أبوصوير، جاء بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية قرب محطة مدينة المستقبل، وتسبب العمل في ضعف ضخ المياه إلي أماكن الكرايم، والواصفية، والعطارة وحمود موسي والمشروع وخلاف موسي، مشيرة إلى أن المياه ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء أعمال الصيانة.

انقطاع المياه في مركز فايد

وفي مركز فايد تسبب ارتفاع نسبة العكارة في المياه إلى توقف الضخ في محطة مياه الشرب في قرية سرابيوم.

وقال البيان الرسمي، إن انقطاع المياه سيتسبب في انخفاض الضخ في قرية سرابيوم وبعض العزب المجاورة لها، وأنه سيتم إعادتها فور انتهاء أعمال التطهير مشيرة إلي أنه تم توفير سيارات محملة بالمياه لأهالي القرية لتوفير وتدبير احتياجاتهم من المياه.

انقطاع المياه بعزبة العمدة صالح

وشهدت عزبة العمدة صالح في الإسماعيلية، انقطاع المياه مساء اليوم الأحد بسبب كسر ماسورة 4 بوصة قرب عزبة العمدة صالح.

وبحسب البيان الرسمي فإن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن العزبة وأنه جاري إصلاح الكسر خلال الساعات الحالية لإعادة ضخ المياه مرة أخري.

توفير سيارات مياه

وأوضح البيان الرسمي لمحافظة الإسماعيلية، أنه تم توفير سيارات مياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية لتوفير احتياجات المواطنين، وذكر أن أعمال الصيانة مستمرة لحين الانتهاء من إصلاح الكسور وتطهير الخطوط لإعادة المياه مرة أخري.