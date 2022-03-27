تحذيرات فرنسية من تدهور الأوضاع في أوكرانيا بسبب تصريحات «بايدن»

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من احتمالات تصعيد النزاع في أوكرانيا، عقب التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال خطاب ألقاه في بولندا، إنه لا يمكن لـ «بوتين» البقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه يدمر الديمقراطية في بلاده ويعرض الدول المجاورة للخطر.

وقف إطلاق النار

الأمر الذي دفع ماكرون، إلى أن يؤكد خلال مقابلة مع قناة «فرانس 3»، أن لديهم العديد من المهام الأساسية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، ثم الانسحاب الكامل للقوات الروسية، مطالبا الغرب بضرورة التحلي بالصبر وعدم التصعيد سواء بالألفاظ أو الأفعال.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين المقبل أو بعده، سبل تنظيم عملية الإجلاء الأمن للمدنيين من مدينة ماريوبول في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه يتواصل حاليا مع الإدارة الأوكرانية لتنظيم تلك العملية، بحسب وكالة «فرانس برس».

إهانة الدولة الروسية

وعلى الجانب الآخر، اعتبر الكرملين أن تلك التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي إهانة للدولة الروسية، وتدخل في شأن البلاد، إذ أكد على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، أنه لا يحق للرئيس الأمريكي التدخل في مسائل، خاصة بروسيا وعلى رأسها بقاء الرئيس بوتين في السلطة أم لا.

وجاءت تصريحات بايدن المثيرة للجدل، عقب ساعات قليلة من تصريحات أخرى وصف فيها الرئيس الروسي بـ«الجزار»، وهو ما دفع الرئاسة الروسية لتحذير واشنطن، من أن تلك التصريحات من شأنها زيادة التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين، بحسب قناة «العربية».