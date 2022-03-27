أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من «تروستيانيتس» شمال شرقي البلاد

أعلنت أوكرانيا، مساء أمس السبت، انسحاب القوات الروسية من مدينة «تروستيانيتس» الواقعة في منطقة سومي شمال شرقي البلاد، مخلفة ذخائر ومعدات، فيما قالت السلطات الأوكرانية، إن الجيش الروسي دخل مدينة «سلافيوتيتش» القريبة من «تشيرنوبل» الواقعة في شمالي أوكرانيا.

وقال عمدة المدينة يوري فوميتشيف، إن القوات الروسية سيطرت على المدينة الواقعة شمال كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أوكرانيا تجدد حظر التجول في العاصمة «كييف»

وجددت السلطات الأوكرانية، حظر التجول في العاصمة «كييف» من مساء أمس السبت حتى صباح غد الإثنين.

وقال حاكم ماريوبول، إن قتال شوارع يدور حاليا في وسط المدينة، فيما أوضح قائد القوات الأوكرانية في «ماريوبول»، أن المدينة تحولت لأنقاض، وعدد القتلى وصل إلى 4000.

من جانبه، قال حاكم «لفيف»، إن صواريخا روسية أطلقت من شبه جزيرة القرم استهدفت مستودع نفط ومنشأة عسكرية، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى انفجار مستودع نفط في «لفيف» جراء قصف صاروخي روسي، وقالت تقارير إن القصف أسفر عن سقوط 5 مصابين.

إطلاق النار على مركز بحث نووي في مدينة «خاركيف»

وكان «البرلمان الأوكراني»، أشار في وقت سابق، إلى إطلاق قوات روسية، النار على مركز بحث نووي في مدينة «خاركيف» الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة في منطقة «جيتومير» بصواريخ «كاليبر»، مشيرة إلى سقوط 3 مقاتلات أوكرانية، و6 مسيرات، وتدمير 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أوصحت في وقت سابق، أن من المرجح أن تستمر موسكو في استخدام قوتها النارية الثقيلة في المناطق الحضرية بأوكرانيا للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل، على حساب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.