أماكن ومواعيد اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا والأوراق المطلوبة

تصدرت أماكن ومواعيد اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية، استعدادًا لتأدية الامتحانات في مصر بعد عودتهم صباح السبت الموافق 5 مارس الحالي، على متن طائرتين تابعتين لشركة «إير كايرو» من المدن الأوكرانية بعد التدخل العسكري الروسي على الأراضي في كييف.

أماكن ومواعيد اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا

ووفقًا لتصريحات السفير عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مساء أمس السبت، فإنّ مواعيد اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا سيبدأ غدًا الاثنين الموافق 28 مارس الحالي.

وأوضح عمرو عباس أنّ امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا ستستمر حتى الأربعاء الموافق 30 مارس، منوهًا بأنّ الطالب يصطحب معه خلال الامتحانات، الرقم القومي وصورة منه لتسليمها للأمن عند الدخول، وجواز السفر فقط.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إلى أنّه ستكون هناك رسوم يدفعها الطالب.

أماكن اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا

ووفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإنّ تفاصيل أماكن اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا جاءت كما يلي:

طلاب طب أسنان

- يخضع طلاب كلية طب الأسنان اختباراتهم داخل طب الأسنان جامعة عين شمس الاثنين 28 مارس في تمام التاسعة والنصف صباحًا.

- الامتحان داخل مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول - الثاني).

- دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي.

طلاب الهندسة

- أما عن طلاب هندسة فيمكنهم الخضوع للاختبارات داخل كلية الهندسة جامعة عين شمس الاثنين 28 مارس الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

- يخضع الطلاب للاختبارات داخل مدرج 290 في المبنى الرئيسي بالكلية، فضلا عن صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية.

- دخـول الطلاب من بوابة رقم 6.

طلاب الطب البشري

- يخضع طلاب الطب البشري للاختبارات يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته الساعة العاشرة صباحًا.

- مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات «أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني».

- دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني.

طلاب الصيدلة

- يؤدي طلاب كلية الصيدلة اختباراتهم داخل كلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 مارس الساعة الواحدة ظهرًا.

- يكون الامتحان داخل مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A.

- دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية «شارع قصر العيني».