الاتحاد الأوروبي: نسعى لتكوين جيش خاص بنا.. ونواصل تسليح أوكرانيا

قال جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد لا يسعى لتغيير النظام الحاكم في روسيا، ويهدف فقط لوقف الحرب، وفقًا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضاف بوريل، أن كل الدول الأوروبية تشارك في تحمل عبء اللاجئين من أوكرانيا، قائلًا: «نواصل تسليح أوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه روسيا».

وأوضح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن أوروبا تشهد موجة لاجئين غير مسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا؛ لذلك يجب وقفها على الفور.

أوروبا تشهد موجة لاجئين غير مسبوقة بسبب الحرب

ولفت بوريل إلى أن روسيا خططت منذ وقت طويل لغزو أوكرانيا واختلقت ذرائع كاذبة، ونسعى لتكوين جيش خاص بالاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة.

تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية

وأكد أنه خلال عامين تستغنى أوروبا عن الغاز الروسي، ونسعى حاليًا لتنويع مصادر الحصول على الغاز في أوروبا؛ وذلك لتقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية وليس حظرها.

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تستغرق وقتًا، ونقدم أقصى دعم ممكن لأوكرانيا، منوهًا بأن روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا بعد شهر من الحرب.