رئيس أوكرانيا: الغرب بحاجة إلى مزيد من الشجاعة في مساعدة كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الغرب بحاجة إلى مزيد من الشجاعة في مساعدة أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

موسكو تمنع نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

ومنعت موسكو، نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني أجرتها وسيلة إعلام روسية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

كما فتحت موسكو تحقيقا مع الوسيلة الإعلامية التي أجرت المقابلة مع رئيس أوكرانيا.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في 24 فبراير الماضى

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وبدأت مفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج حتى الوقت الحالي، فيما فرضت عدة دول عقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا؛ أبرزها أمريكا وبريطانيا.