رئيس «الوطنية للصحافة» والسفير الأردني في مصر يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة اليوم، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واستعرض المهندس الشوربجي، خلال اللقاء، مجال عمل الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصاتها، فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية، وما تواجهه الصحافة الورقية اليوم، على مستوى العالم، من تحديات راهنة وشكلها في المستقبل.

دور الصحافة الورقية

بحسب بيان عن الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، جرى التأكيد، خلال اللقاء، على دور الصحافة الورقية في بناء الوعي تاريخيا، ودورها في خلق وبناء قيادات صحفية لها عظيم الاثر في مختلف مؤسسات الإعلام، وضرورة مواكبة المؤسسات الصحفية للتطوّر والتحديث الذي شهدته الأدوات والمنصات الإعلامية، وبما يساعدها في الاستمرار بأداء رسالتها الصحفية والمهنية.

وبحث الشوربجي والسفير العضايلة، فرص تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات المعنية والصحفية في الأردن، وإمكانية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في التعامل مع التحديات الصحفية وصناعة الطباعة والنشر.

الحافز الشهري

وكانت الهيئة، قررت اليوم، صرف حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، التي لا تضم إلى الأجر الأساسي.

كما وافقت على تبكير موعد صرف الحافز الشهري المقطوع إلى أبريل 2022، حرصا من الهيئة الوطنية للصحافة على مساندة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، اليوم، برئاسة عبد الصادق الشوربجي وحضور أعضاء الهيئة: المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبد العزيز والدكتورة فاطمة سيد احمد وسامح عبد الله وأسامه أبو باشا والشيماء عبد الإله، ومروة السيسي أمين عام الهيئة