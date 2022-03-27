«متحدث الوزراء»: شرط وحيد لإقامة موائد الرحمن خارج المساجد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار عودة موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، أسعد الكثير من المواطنين، إذ كان هناك قرار بوقفها ومنعها على مدار العامين الماضيين، لكن يتم اعتبارًا من هذا الشهر الكريم السماح بإقامة موائد الرحمن سواء في المساجد أو القاعات الملحقة بها، أما في حالة رغبة أحد المواطنين في إقامة موائد الرحمن في الأماكن الخالية خارج المساجد؛ فهذا الأمر يتطلب تصريحا من المحليات.

استمرار منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول الجهات الحكومية

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرارات اليوم تُعد عودة تدريجية لكن منضبطة، وتعكس درجة مدى خطورة الوباء الموجودة، لكن هناك قرارات أخرى لا يزال العمل بها ساريا مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بالإضافة لقرار منع الشخص غير الحاصل على لقاح كورونا من دخول الجهات الحكومية.

قرارات دائمة لمواجهة الوباء

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك قرارات تحتمل التخفيف مثل ما تم اتخاذه اليوم، وهناك قرارات محورية وأساسية دائمة ولازمة لمجابهة الوباء لا بد من تطبيقها.