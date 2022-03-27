إصابة 6 أشخاص في حريق وحدة سكنية بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص باختناق وجروح بسيطة جراء اندلاع حريق في وحدة سكنية في الإسماعيلية مساء اليوم الأحد بدائرة حي ثان الإسماعيلية، وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في شقة بالدور الخامس في إحدى البنايات السكنية بمنطقة الحكر التابعة لدائرة قيم ثان الإسماعيلية.

انتقال الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارتي إطفاء إلي مكان البلاغ، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بشكل كامل، ومنع امتداده إلي باقي الوحدات في نفس البناية، فيما يكثف رجال المعمل الجنائي فحص البلاغ لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

نقل 6 مصابين إلي المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق بـ 6 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم أحمد عادل غريب 33 سنة، مقيم بمنطقة الحكر، وولاء محمود إسماعيل 32 سنة، وإلام أحمد عادل غريب 7 سنوات، وإسراء أحمد عادل غريب 3 سنوات، واسيل أحمد عادل غريب 5 سنوات وعلى محمود المقليزي 9 سنوات، وجميعهم مقيمين بمنطقة الحكر التابعة لدائرة قسم ثاني الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن كل الإصابات عبارة عن اختناقات بسبب كثافة الدخان في الحريق، وأنه جاري عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة للمصابين لاستقرار حالتهم الصحية.