رئيس أوكرانيا: إخراج روسيا من كل أراضينا سيطلق حربا عالمية «نتفهم ذلك»

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا، بشرط انسحاب قواتها، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الأوكراني، «يجب أن نحصل على ضمانات أمنية من روسيا خلال المفاوضات»، متابعا «لا نريد قوات حفظ سلام تجعل النزاع واقعا مجمدا»

وأشار الرئيس الأوكراني، «نتفهم أنه لا يمكن إخراج روسيا من كل أراضينا، لأن ذلك سيطلق حربا عالمية»

أوكرانيا: الغرب بحاجة إلى مزيد من الشجاعة في مساعدة أوكرانيا

قال زيلينسكي، قبل قليل، إن الغرب بحاجة إلى مزيد من الشجاعة في مساعدة أوكرانيا.

في السياق، منعت روسيا نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني، أجرتها وسيلة إعلام روسية، كما فتحت تحقيقا مع الوسيلة الإعلامية التي أجرت المقابلة مع رئيس أوكرانيا.